شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : عملية نوعية على الحدود "اليمنية السعودية "ووزارة الداخلية تصدر بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (8) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لتهريبهم (144) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.



وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران تهريب 28.2 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، واستُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: (‏Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.