شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عريس ليلة زفافه بسبب الـ دي جي "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحولت فرحة زفاف إلى مأساة مؤلمة في إحدى قرى ولاية أوتار براديش الهندية، بعد وقوع شجار عنيف بسبب خلاف حول رقص على موسيقى الـ دي جي، أدى إلى وفاة العريس إثر إصابته بجروح قاتلة.

وبحسب تقارير محلية، بدأت الأحداث عندما وصل موكب العريس راكيش رام قادماً من قرية مجاورة، وسط أجواء احتفالية يملأها صوت الموسيقى المنبعثة من الـ دي جي، حيث شارك الضيوف في الرقص والفرح المعتاد في مناسبات الزواج.

وأضافت التقارير أنه أثناء استعداد العائلتين لبدء مراسم “الجيمالا” التقليدية، نشب خلاف بين أفراد من طرف العريس وآخرين من جهة العروس، حول طريقة الرقص على موسيقى الـ دي جي.

وتصاعد الخلاف بسرعة، رغم محاولات والد العريس تهدئة الوضع، لكن بعض الحاضرين كانوا في حالة سكر وبدأوا بالاعتداء عليه بالعصي، فيما تدخل العريس لحماية والده، لكنه تعرض لهجوم شرس من طرف المعتدين، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

ووثق مقطع فيديو متداول، أحد المتورطين في الشجار يحمل مسدساً غير مرخص ويهزّه أثناء الرقص، وخلال المشاجرة، استُخدم المقبض المعدني للمسدس لضرب العريس على رأسه، ما أدى إلى فقدانه وعيه على الفور.

تم نقل العريس إلى المستشفى المحلي ثم إلى مركز الطوارئ وسط محاولات لإنقاذه، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه الخطيرة، وباشرت الشرطة تحقيقاتها بسرعة، وتمكنت من اعتقال المتهم الرئيسي، فيشال، بالقرب من قناة فولي، بحوزته مسدس غير قانوني وطلقة حية، ليتم تحويله إلى الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية.