شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسرائيل تعلن عن توجيه ضربه لليمن و تطالب المواطنين بإخلاء هذه المواقع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن الجيش الإسرائيلي عن نيته توجيه ضربه عسكرية باليمن. و قال الجيش الاسرائيلي : نحذر الموجودين في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف في اليمن بضرورة إخلائها حتى إشعار آخر



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