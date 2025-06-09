شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على ضابط بارز مقتولا داخل منزله في عدن "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ي جريمة صادمة هزّت العاصمة عدن، عُثر صباح اليوم على العقيد علي بن علي الملوي الجحافي، أحد أبناء محافظة الضالع، مقتولًا بعدة طعنات داخل منزله في مدينة الوالي بالعاصمة عدن.

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