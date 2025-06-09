شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يتحدث عن معركتين عاجلتين ويكشف عن ملف مؤجل إلى ما بعد تحرير صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر البرلماني اليمني شوقي القاضي، عضو مجلس النواب اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، بيانًا عبر منصة إكس حذر فيه من "مؤامرة" تهدف إلى إبقاء مليشيا الحوثي، إضعاف الشرعية، واختطاف الجزر والموانئ اليمنية.

وأكد القاضي أن معركته الحالية تتركز على جبهتين رئيسيتين: الأولى ضد مليشيا الحوثي، والثانية دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان لتحرير اليمن وتوفير الاحتياجات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم وغذاء، إلى جانب معالجة الاختلالات الاقتصادية والأمنية.

وأشار القاضي إلى أهمية المهام الملقاة على عاتق قادة الشرعية، حيث دعا المحافظ سلطان العرادة إلى مواجهة مخاطر إسقاط مأرب واللوبيات السلالية، وحث العميد طارق صالح على الحذر من أي مخططات تستهدف المخا ومديريات تعز الغربية وسواحلها.

كما ناشد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ونوابه تعزيز مؤسسات الدولة لمواجهة مخططات اختطاف الجزر اليمنية، وفي مقدمتها ميون وسقطرى.

وأضاف القاضي في بيانه: "اليمن يتعرض لمؤامرة تهدف إلى إبقاء الحوثي، إضعاف الشرعية، واختطاف الجزر والموانئ. ما لم يتنبه ويتحرك أحرار اليمن، فإن العواقب وخيمة والأفق مسدود." وأكد أن مناقشة الأحداث التاريخية، مثل ما دار بين شباب ثورة فبراير 2011 والرئيس الراحل علي عبدالله صالح، مؤجلة حتى تحرير صنعاء واستعادة مؤسسات الدولة.

وختم القاضي بيانه بدعوة للوحدة الوطنية، محذرًا من أن التقاعس قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، قائلًا: "كان الله في العون."

