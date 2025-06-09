وفاة اليمني "العودي" في كاليفورنيا لهذا السبب ..." صور"

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عدن - ياسمين التهامي - nbsp;توفي المواطن اليمني الأمريكي أحمد عبد الرحمن العودي إثر حادث سير مروع وقع في منطقة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

عدن - ياسمين التهامي - nbsp;توفي المواطن اليمني الأمريكي أحمد عبد الرحمن العودي إثر حادث سير مروع وقع في منطقة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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