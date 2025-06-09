شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يصادرون أصول منظمة كبيرة بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صادرت جماعة الحوثي عددًا من أصول وممتلكات منظمة "رعاية الأطفال" الدولية في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق عدد من مكاتبها في تلك المناطق لأسباب لم تُعلن تفاصيلها بشكل كامل حتى الآن.

ووفقًا لمصادر يمنية، شملت الأصول المصادرة سيارات، ومولدات كهربائية، وأجهزة كمبيوتر، وكميات من الأدوية والمعدات الطبية، كانت مخصصة لتنفيذ أنشطة وبرامج إنسانية تخدم الأطفال والأسر المحتاجة.

وأثارت هذه الخطوة موجة استنكار في الأوساط الحقوقية والإنسانية، وسط مخاوف من أن تؤثر المصادرة على سير المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل الوضع الإنساني المتدهور الذي تشهده البلاد.

وتعد منظمة "رعاية الأطفال" من أقدم المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وقدّمت خلال السنوات الماضية مساعدات واسعة في مجالات التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفولة.

