شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية:هؤلاء يتحملون مسؤولية وفاة الجردمي واخشى ان يحدث هذا الامر مثل عشال بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:الأن المسؤول عن احتجازه بشكل غير قانوني كل هذه المدة عليه ان يتحمل المسؤولية وأخشى ان تكون قضية عشال أخرى في الطريق .

واضاف:

كثير ما نطالب أن تكون اجراءات الحجز والقبض والعرض على المحكمة وفق القانون ومن تجاوز ورفض يتحمل العواقب لوحده .



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