شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات صادمة...توقيف قيادي حوثي في لبنان بشبهة التعامل مع الموساد الإسرائيلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت وسائل إعلام لبنانية، من بينها موقع "لبنان 24"، عن توقيف شخص يحمل الجنسية اليمنية في لبنان للاشتباه بتعامله مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

وأشارت التقارير إلى أن الموقوف يُعتقد أنه قيادي في جماعة الحوثيين، وكانت مهمته التنسيق بين الجماعة وحزب الله اللبناني.

وبحسب المعلومات المتداولة، يُشتبه بأن الشخص الموقوف قدم معلومات حساسة لإسرائيل تتعلق بالأوضاع في اليمن وطبيعة العلاقة بين الحوثيين وحزب الله، كما يُقال إنه كان مكلفًا من قبل الموساد بتجنيد يمنيين للعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

يُشار إلى أن التحقيقات مستمرة وسط ترقب لموقف رسمي قد يوضح طبيعة التوقيف وحقيقة التهم المنسوبة للمشتبه به.