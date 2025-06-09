شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدن وتعتدي على المارة(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بقيام عدد من المتشددين بالنزول الى الاسواق المزدحمة بحجة انهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وبحسب مواطنون فان هؤلاء قاموا بالاعتداء على عمال بمحل ملابس قبيل يومين من العيد باحد اسواق كريتر.

واشاروا لانعلم ان كان هؤلاي عصابة تقوم بهذا الامر لمضايقة المواطنين او جهة رسمية حيث انها تقوم بالاعتداء على الشبان.

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