شكرا لقرائتكم خبر عن حدثٌ طارئ في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء قبل قليل دفع هذه القوات إلى التحرك العاجل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكّن رجال الضبط المروري بالإدارة العامة لشرطة المرور، اليوم، من ضبط ثلاث سيارات مخالفة وسائقيها، إثر ارتكابهم مخالفة التفحيط المتعمد في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء.

وأوضح مدير إدارة الضبط المروري، الرائد فارس النجدي، أن السائقين قاموا بممارسة التفحيط بشكل متهور في ميدان عام، ما يُعد مخالفة جسيمة تهدد سلامة السائقين والركاب والمارة ومستخدمي الطريق، وتشكل خطراً على أمن وسلامة الطرق.

وأكد النجدي أن إحدى السيارات المضبوطة تسببت أثناء ممارستها للتفحيط في وقوع حادث مروري أدى إلى إصابة أحد المواطنين بإصابات بالغة، بالإضافة إلى تعرض السيارة المخالفة لأضرار مادية.

وأضاف أن أفراد الضبط المروري سارعوا فور وقوع الحادث إلى إسعاف المصاب إلى المستشفى وضبط السيارة وسائقها، إلى جانب ضبط سيارتين أخريين كانتا تمارسان التفحيط في نفس الموقع.

وأشار إلى أنه تم إحالة السيارات المضبوطة إلى الحجز، لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بحق السائقين المخالفين، وفقاً للقوانين النافذة.

وفي السياق نفسه، كانت شرطة المرور، بالتنسيق مع شرطة النجدة، قد ضبطت يوم أمس ست سيارات ارتكب سائقوها مخالفة التفحيط في عدد من الشوارع العامة، في ممارسات مخالفة لقانون المرور وتعليماته.

وجددت شرطة المرور دعوتها لكافة السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وآداب السير وقانون المرور، حرصاً على سلامة الجميع، وضمان بيئة مرورية آمنة وخالية من المخاطر.

وأكدت أنها ستواصل ضبط كافة المخالفين والمتهورين، سواء تم رصدهم ميدانياً أو عبر ما يُنشر من مخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق كل من يعرض أرواح الآخرين للخطر.