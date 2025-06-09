شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يعلق على وفاة الشيخ الجردمي بعدن ويدعو الى هذا الامر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الصحفي فتحي بن لزرق على وفاة الشيخ انيس الجردمي . وقال بن لزرق : أحر لتعازي والمواساة الى قبيلة الجردمي واسرة الشيخ انيس الجردمي وكل اهلنا في يافع في وفاة ( الشيخ انيس الجردمي) الذي توفي اليوم في المستشفى العربي الحديث عقب عدة ايام من نقله للعلاج من سجن الحزام الامني بعدن عقب اعتقال دام شهرين.

وأختتم : ولأن الدفاع عن الحقوق ونصرة المظلومين مبدأ غير قابل للتجزئة والتقسيم فاننا نضم صوتنا الى جانب كل الاصوات المنادية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في واقعة وفاته واطلاع الراي العام على نتائج ما ستتوصل اليه ومحاسبة كل المتسببين في وفاته.



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