عاجل : الاعلان قبل قليل عن وفاة فنانة يمنية كبيرة "صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - توفيت رائدة الفن الغنائي الشعبي النسوي .. الفنانة اليمنية تقية الطويلية ، التي أدخلت الطرب والانس والسعادة الى كل بيت صنعاني ويمني ، من خلال ادائها الرائع وأغانيها الشعبية الجميلة وأحياءها للتراث اليمني الاصيل بإيقاع وصوت نسائي نادر .

والفنانة تقية الطويلية قدمت الكثير من الاغاني الشعبية وأشتهرت بزفة العروس في الكثير من أعراس العاصمة صنعاء وتقديم العديد من الاغاني تحت أيقاع الصحن الذي له وقع وجاذبية خاصة.

وأشتهرت الفنانة تقية الطويلية خلال العقود الماضية بتقديم الفلكلور الشعبي واللون الصنعاني.. وكان لها شهرة خاصة في أوساط المرأة اليمنية ، حتى انه أطلق عليها ملكة الغناء النسائي اليمني.

لقد شاركت الفنانة تقيه الطويلية مع الفرقة الموسيقية التابعة لوزارة الثقافة بالعاصمة صنعاء وشاركت مع العديد من الفنانين الكبار من بينهم محمد حمود الحارثي واحمد السنيدار وعلي الانسي وعلي السمة وآخرين.

كما غنت سيدة الغناء الشعبي اليمني للاذاعة والتلفزيون ، ومثلت اليمن مع الفرق الفنية اليمنية في عدد من الدول العربية والاجنبية ، وأجريت معها العديد من المقابلات في الاذاعة والفضائيات والصحف والمجلات ، حتى ان الفرنسيين وثقوا فنها ومسيرتها من خلال تسجيل أغانيها على الاسطوانات ..

وبهذه السيرة الفنية الحافلة والعطاء المتميز والفراغ الكبير الذي أحدثته في الساحة الفنية اليمنية ، نسأل الله تعالى لها الرحمة والرضوان والمغفرة وان يدخلها فسيح جناته ويلهم اهلها وذويها الصب والسلوان