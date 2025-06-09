شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل أول حالة وفاة لحاج يمني في مكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُوفي مساء أمس الحاج اليمني المسن محمد عبدالإله في مكة المكرمة، وذلك عقب انتهائه من أداء مناسك الحج.

وأفادت مصادر في بعثة الحج اليمنية أن الحاج تعرض لحالة إعياء شديدة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية له في موقع إقامته، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير.

وأشارت المصادر إلى أن الفقيد كان قد أنهى كافة مناسك الحج بنجاح قبل تعرضه للحالة الصحية المفاجئة التي أودت بحياته.

وتقدمت بعثة الحج اليمنية بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

