شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة أولاد الصغير التنموية تنفذ مبادرة توزيع لحوم الأضاحي على 400 أسرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذت مؤسسة أولاد الصغير التنموية، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، مبادرة توزيع لحوم الأضاحي، مستهدفة 400 أسرة في كافة مديريات العاصمة عدن من الفئات الأكثر احتياجًا.

وتهدف المبادرة إلى المساهمة في دعم الأمن الغذائي والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها الأسر المستفيدة، لا سيما خلال موسم العيد، بما يعزز من قيم التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع المحلي.

وأضافت المؤسسة أن عملية التوزيع تمت وفق آليات تضمن الشفافية والعدالة في اختيار المستفيدين، مع الالتزام بكافة المعايير الإنسانية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بسهولة ويسر.

وأكدت المؤسسة أن تنفيذ هذه المبادرة تأتي في إطار برامجها الإنسانية المستمرة، التي تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأشد احتياجًا، وحرصها إلى أن تكون تدخلاتها فاعلة في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.

وتعد هذه المبادرة جزءًا من سلسلة المبادرات والأنشطة التي تنفذها المؤسسة خلال عيد الأضحى المبارك، في إطار سعيها لتعزيز العمل الإنساني والوصول إلى الفئات المستحقة في المجتمع.