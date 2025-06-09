شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تفاصيل اعتقال انيس الجردمي وبتوجيهات هذا المسؤول بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي صالح الحنشي:بطلب من مدير امن عدن اصدرت نيابة البحث اوامر القبض على الجردمي وبعد تسعة ايام على احتجاز الجردمي نيابة البحث خاطبة مدير امن عدن باحالة الجردمي للنيابة المختصه .

واضاف:امن عدن رد على نيابة البحث ان الجردمي محتجز لدى الحزام الامني . الامر الذي دفع نيابة البحث في تاريخ 10 ابريل بمخاطبة الحزام الامني باحالة ملف الجردمي للنيابة المختصه.

ولم يحال ملف الجردمي للنيابة الا في تاريخ 5 مايو اي بعد مرور مايقرب من شهر على طلب نيابة البحث باحالة الملف للنيابة المختصه.

واختتم:قانونا . القانون يمنح النيابة الجزائية مدة شهرين للتحقيق في ملف اي قضية محال اليها .وبما ان الملف احيل للجزائيه في 5 مايو فقد تم استكمال التحقيق في الملف قبل اكتمال شهر منذ استلام ملف القضية وبحسب معلومات حصلنا عليها من متابعي ملف الشيخ الجردمي ان النيابة الجزائية استوفت التحقيق قبل الاجازه القضائية بيوم واحد فقط. وخلصت تحقيقاتها الى اتخاذ قرار ان القضية ليست من اختصاص النيابة الجزائية

وان تحال للنيابة العامه.