شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابرز نشطاء الحراك الجنوبي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وفى الناشط البارز بالحراك الجنوبي سليم الجحافي اثر مرض مفاجئ بعدن

وبحسب ناشطون فان سليم الجحافي توفى اثر معاناة مع المرض.

ويعد سليم من ابرز نشطاء الحراك الجنوبي عقب انظمامه منذ السنوات الاولى لانطلاقته



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