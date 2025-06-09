شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى بعراك ببوابة عدن مول(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بتعرض عدد من الشباب للاصابة جراء عراك نشب امام بوابة دخول عدن مول مساء اليوم.

وبحسب مواطنون لكريتر سكاي فان شباب حاولوا الدخول الى عدن مول وتم منعهم من الامن قبل ان يندلع عراك بين شبان واخرين تسبب بوقوع جرحى.

كانت هذه تفاصيل خبر جرحى بعراك ببوابة عدن مول(صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.