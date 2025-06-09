شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تتلقى ضربة مباغتة وموجعة في مأرب "تفاصيل أولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسقطت القوات الحكومية المعترف بها دوليًا الأحد، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي، المصنفة جماعة إرهابية، في إحدى المناطق الواقعة جنوب محافظة مأرب، شمال شرق اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية التابعة للواء الأول محور سبأ رصدت الطائرة أثناء تحليقها فوق منطقة الخبايا بمديرية حريب، قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها بنجاح.

ورجحت المصادر أن الطائرة المسيّرة إيرانية الصنع، وكانت تحاول الاقتراب من مواقع عسكرية في جبهة حريب.

وتأتي هذه العملية وسط تصعيد عسكري متزايد من قبل الحوثيين، الذين كثّفوا من تحركاتهم في عدد من الجبهات، بما في ذلك مأرب وتعز والحديدة والضالع.