شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة ...القضاء الأمريكي يُدين طرفًا جديدًا في شبكة دعم الحوثي "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت هيئة المحلفين الفيدرالية التابعة لوزارة العدل الأمريكية، مهرب الأسلحة الباكستاني محمد بهلوان، بتهمة نقل أسلحة تقليدية من إيران إلى جماعة الحوثي في اليمن، في انتهاك صريح للعقوبات الأمريكية المفروضة على الجماعة.



وقالت وزارة العدل، في بيان رسمي، إن بهلوان تورط في شبكة تهريب دولية تعمل على دعم جماعة الحوثي عبر إمدادها بأسلحة إيرانية الصنع، تم شحنها عبر طرق بحرية غير قانونية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والاستقرار في الشرق الأوسط.



ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية الصارمة لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين، والحد من تدفق الدعم العسكري الذي يتلقونه من طهران، والذي تستخدمه الجماعة في تصعيد أعمالها العسكرية داخل اليمن وفي تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.



وأكدت وزارة العدل أن الحكم ضد بهلوان يمثل رسالة واضحة لكل من يشارك في دعم الجماعات الإرهابية أو ينتهك القوانين الدولية المفروضة على نقل الأسلحة.



ومن المتوقع أن يُصدر الحكم النهائي بحق بهلوان خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترحيب من الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية بهذه الخطوة التي اعتُبرت جزءًا من جهود واشنطن لردع الأنشطة الإيرانية غير المشروعة في المنطقة.