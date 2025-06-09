شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمن العاصمة عدن تعثر على جثامين جنود في منزل قيادي إرهابي... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثرت قوات أمن العاصمة عدن، اليوم الأحد، على جثامين ثلاثة جنود في منزل المدعو (أمجد خالد) في مديرية دار سعد شمال العاصمة عدن..

وقال مدير شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني: إنه وخلال تحقيقات للشرطة مع أحد المطلوبين أمنياً كشف عن وجود ثلاثة جثمانين لجنود تم تصفيتهم وإخفاء الجثث في محيط المنزل الخاص للإرهابي أمجد خالد في مديرية دار سعد...

وأوضح العقيد الذرحاني أن الأجهزة الأمنية بمعية فريق من نيابة دار سعد والطبيب الشرعي والتكنيك الجنائي، نفذت نزولاً الى محيط منزل الإرهابي أمجد خالد لمعرفة واقعة الجريمة وتصوير تفاصيلها ورفع محاضر التحقيقات..

مؤكداً أنه تم العثور على الجثامين الثلاثة التي يعتقد بأن اثنتين منها تعود لجنديين من أفراد شرطة لحج ممن تم اختطافهم من قبل لواء النقل في العام 2019م بحسب التحقيقات الأولية واعترافات المطلوب أمنيا..

وأشار الذرحاني بأن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيقات والإجراءات الأمنية لمعرفة كافة تفاصيل الجريمة واحالتها للجهات المختصة والنيابة العامة لاستكمال الإجراءات ومعاقبة الجناة..



من جانبه, أشاد مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي بهذا الإنجاز الأمني الذي حققته شرطة دار سعد في العثور على جثث الجنود المختطفين..



وقدّم اللواء مطهر علي ناجي شكره لمدير شرطة دار سعد وكافة ضباط وصف ضباط الشرطة على جهودهم الأمنية وانجازاتهم وحرصهم الدائم على استتباب الأمن والاستقرار في العاصمة عدن..