شكرا لقرائتكم خبر عن "عديمو الخبرة" يرقدون بالمستشفيات.. آلاف الجزارين فشلوا في ذبح الأضاحي بتركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استقبلت المستشفيات التركية المئات من المصابين جراء الحوادث التي شهدتها البلاد خلال ذبح الأضاحي احتفالاً بعيد الأضحى المبارك. فقد تمّ نقل 776 شخصاً في إسطنبول، و420 في قيصري، و293 في سكاريا، و144 في وان إلى المستشفيات لتلقي العلاج عقب إصابات أو جروحٍ طفيفة خلال محاولتهم ذبح 3 ملايين و350 ألف رأس من الماشية، وفق ما أفاد موقع Bianet، اليوم الأحد، في إحصائية رسمية أشار إلى أنها تتعلق باليوم الأول من العيد.

ووفق الإعلام التركي، فإن أغلب المصابين هم جزّارين "عديمي خبرة"، بحسب الوصف الذي أطلقته عليهم وكالة IHA التي تُعرف بالعربية باسم "إخلاص"، والتي أعدّت تقريراً شاملاً عن هذه الحالات على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلن مدير الصحة في ولاية إسطنبول، عبدالله إمري غونر، على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "53 شخصاً في إسطنبول دخلوا المستشفيات بسبب حوادث مرورية، و776 بسبب إصابات متعلقة بذبح الأضاحي في اليوم الأول فقط من العيد".

وارتفع عدد المصابين هذا العام مقارنة بـ16 ألفاً في العام الماضي خلال فترة العيد الأضحى.

وتعددت إصابات الجزارين، فقد أصيب بعضهم في أيديهم وآخرين في أرجلهم ورؤوسهم خلال محاولاتهم ذبح الأضاحي، وفق ما جاء في تقرير IHA.

ونقلت الوكالة عن جزارٍ أصيب في رأسه قوله: "كنا نحمل الأضحية. انزلقت السكين، فارتطم رأسي بالحديد. هذه أمور تحدث لنا كل عام. وقد فقدت إصبعي العام الماضي أيضاً".

ووفقًا لتصريحات شمسي بيرقدار، رئيس اتحاد غرف الزراعة في تركيا (TZOB)، يتم ذبح ما مجموعه 3 ملايين و350 ألف رأس من الأضاحي خلال عيد الأضحى هذا العام، بما في ذلك حوالي 750 ألف رأس من الماشية الكبيرة ومليوني و600 ألف رأس من الماشية الصغيرة.

وشهدت تركيا هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأضاحي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ فيه عدد الأضاحي المذبوحة مليونين و700 ألف رأس، بحسب ما جاء في إحصائية كشف عنها في وقتٍ سابق نهاد تشيليك، رئيس الاتحاد المركزي لمربي الأغنام والماعز الأتراك (TÜDKİYEB).