شكرا لقرائتكم خبر عن عندما اتفقا على المواعدة وصعدا إلى الغرفة كانت المفاجأة...محامٍ إماراتي يروي قصة تعرُّف رجل ثري على امرأة داخل فندق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المستشار القانوني الإماراتي، الدكتور فهد السبهان، عن واقعة ابتزاز تعرّض لها رجل أعمال على يد امرأة ورجل ادّعيا أنهما زوجان، بهدف الحصول على مبالغ مالية كبيرة.

تعرف على امرأة

وقال السبهان خلال استضافته في برنامج "عرب كاست" أن رجل الأعمال كان يجلس في بهو أحد الفنادق، حيث تعرّف على امرأة ودارت بينهما أحاديث وديّة تطورت لاحقًا إلى مواعدة على لقاء خاص في غرفة الفندق".

الغرفة

وأضاف، أن الرجل والمرأة صعدا إلى الغرفة، وقبل أن تبدأ بينهما أي علاقة جنسية، فوجئ الرجل بدخول شخص آخر ادّعى أنه زوج المرأة، وبدأ يصرخ ويتهمه بإقامة علاقة غير مشروعة مع زوجته.

مبالغ مالية

وتابع، رجل الأعمال أصيب بالخوف وحاول تهدئة الموقف، فعرض على الرجل مبلغ 100 ألف مقابل أن يتركه ويذهب، إلا أن الأخير رفض، ما دفعه إلى رفع المبلغ تدريجيًا حتى وصل إلى 400 ألف درهم، حينها وافق المدّعي.

طريقة الدفع

وأشار إلى أن رجل الأعمال أخبره بأنه سيدفع 150 ألفًا بشكل فوري، على أن يسدد الباقي لاحقًا. وبعد مرور أسبوع، تواصل الطرفان مجددًا واتفقا على اللقاء في شارع الجميرا، إلا أن مشادة وقعت بينهما أثناء اللقاء، وتصادف مرور دورية شرطة بالمكان.

التحقيقات

وأضاف، ألقت الشرطة القبض عليهما، وتم فتح تحقيق في الواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة، التي كشفت لاحقًا أن الرجل والمرأة لا تربطهما علاقة زواج، وأنهما يعملان سويًا في أعمال ابتزاز ممنهجة تستهدف الضحايا بهذه الطريقة.