شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ظهور رجل الكهف في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حدث استثنائي ومميز، استقبلت مدينة عدن اليوم "رجل الكهف"، الذي اشتهر بمعيشته في الطبيعة بعيدًا عن الحياة العصرية، وذلك ضمن زيارة خاصة برعاية واستضافة البنك الأهلي اليمني.

وتأتي هذه الزيارة بهدف استكشاف المعالم التاريخية للمدينة والتعرف على إرثها الثقافي الغني، حيث يتجول رجل الكهف بين أزقة عدن القديمة، ويلتقي بالسكان المحليين الذين رحّبوا به بحرارة.

وقد كان في استقبال رجل الكهف كلا من

القائم بأعمال مدير دائرة التسويق الاستاذ سعيد عبده سعيد وكذا الاخ عماد حرد رئيس نقابة البنك الاهلي اليمني والاخ حسان عبدالرحيم والاخ /معاذ الكعكي والاخ ياسر مارك مدير مكتب البنك الاهلي فرع المطار ومدير أمن مطار عدن الاخ عبدالله كرعون

وقد أعرب ممثلو البنك الأهلي اليمني عن سعادتهم باستضافة هذه الزيارة، مؤكدين التزامهم بدعم الأنشطة التي تسلط الضوء على التراث والتاريخ اليمني العريق.

من المتوقع أن تشمل الجولة زيارة عدد من المواقع الأثرية المهمة في عدن، مما يمنح رجل الكهف فرصة للتفاعل مع تاريخ المدينة وأصالتها، في تجربة فريدة تجمع بين الماضي والحاضر.