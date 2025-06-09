شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جريء من شركة النفط اليمنية يُحدث نقلة غير متوقعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز استقرار سوق المشتقات النفطية، أعلنت شركة النفط اليمنية – فرع محافظة شبوة، يوم الجمعة، ضخَّ شحناتٍ جديدة من مادتي البترول والديزل إلى جميع محطات وكلائها المنتشرة في مديريات المحافظة البالغ عددها 17 مديرية، مؤكِّدةً التزامها بالتسعيرة الرسمية وفرض رقابةٍ ميدانيةٍ مشدَّدة لمنع أي اختلالات.



وحدّدت الشركة سعر اللتر الواحد من البترول بـ1,350 ريال يمني، فيما بلغ سعر الديزل 1,700 ريال يمني، مُشدِّدةً على أن هذه التعرفة صادرة عن الإدارة العامة للشركة في العاصمة المؤقّتة عدن، وبموافقة وزارة النفط والمعادن. كما طالَب البيانُ جميعَ المحطات بالتقيّد التام بالأسعار المحدَّدة والامتناع عن فرض أي رسوم إضافية على المستهلكين تحت أي مسمّى.



أوضح مدير فرع الشركة في شبوة، المهندس محمد يسلم قدهي، في تصريح خصَّ به «الوادي»، أن الفرق الرقابية “بدأت جولاتٍ مفاجئة منذ فجر اليوم على خزّانات ومضخّات المحطات للتحقّق من الالتزام بالكمّيات والأوزان”، لافتًا إلى أنه تم تزويد كل محطة بسجلّ إلكتروني يربطها مباشرةً بغرفة عمليات الفرع لرصد حركة البيع وتحديث المخزون أولًا بأول.



“لن نتسامح مع أي محاولة تلاعب سواء في الأسعار أو المقاييس. وكل مخالِف ستُتَّخذ بحقه الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى سحب الترخيص والإحالة للنيابة المختصة”، أكّد قدهي.