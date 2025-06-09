شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هيئة بريطانية تدعو السفن التجارية إلى توخي الحذر في محيط ميناء الحديدة "تطورات خطيرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت هيئة بريطانية، السفن التجارية إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر الأمنية القائمة في ميناء الحديدة والمناطق المجاورة له، غربي اليمن. وجاء في تنبيه صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: "بسبب الاستهداف العسكري، نوصي السفن بتوخي أقصى درجات الحذر في محيط ميناء الحديدة". وأوصت الهيئة البريطانية كافة السفن إلى ضرورة أن "تُفكِّر ملياً ما إذا كان خطر الملاحة في تلك المناطق لا يزال قائماً أم لا قبل المرور فيها".

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