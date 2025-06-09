شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة أمريكية هامة للمليشيات الحوثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدانت السفارة الأمريكية في اليمن بشدة استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز مدنيين يمنيين بشكل تعسفي منذ عام 2021 دون سند قانوني.

وفي بيان رسمي لها، دعت السفارة الأمريكية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين الأبرياء.

وأشار البيان إلى أن الحوثيين يمارسون ترهيبًا لأسر المحتجزين ويمنعونهم من الحديث علنًا عن معاناة ذويهم.

وأكدت الولايات المتحدة أنها ستستمر في مساعيها الدبلوماسية حتى يتم إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الانتهاكات.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن هذه الممارسات تعكس استخفاف الحوثيين بالقوانين والأعراف الدولية .. مؤكدة أنها لن تنسى هؤلاء المدنيين

وستعمل على إطلاق سراحهم.

ومنذ عام، شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات طالت موظفين سابقين في بعثات دبلوماسية ومنظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم

المتحدة.