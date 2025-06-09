شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل سيارة لمواطن شمالي بعدن وهذا ما قام به جنود الحزام الأمني ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة قيل إنها لتعطل سيارة لمواطن شمالي بمدينة عدن. وتظهر الصورة قيام جنود من الحزام الأمني بمساعدة السائق . و اخذت الصورة تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة واسعة بتعامل النقاط العسكرية مع الزائرين لمدينة عدن

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