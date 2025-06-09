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تعطل سيارة لمواطن شمالي بعدن وهذا ما قام به جنود الحزام الأمني !

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تعطل سيارة لمواطن شمالي بعدن وهذا ما قام به جنود الحزام الأمني !

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون صورة قيل إنها لتعطل سيارة لمواطن شمالي بمدينة عدن. 

وتظهر الصورة قيام جنود من الحزام الأمني بمساعدة السائق .

و اخذت الصورة تداولا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة واسعة بتعامل النقاط العسكرية مع الزائرين لمدينة عدن

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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