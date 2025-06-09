شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اشتباكات مسلحة داخل مخيم الهضبة بوادي حضرموت تسفر عن إصابات خطيرة وسط توتر قبلي متصاعد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شهد مخيم الهضبة في وادي حضرموت، مساء اليوم، اشتباكات مسلحة عنيفة بين مناصرين لحلف الزعيم القبلي عمرو بن حبريش، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل، بعضهم في حالة حرجة، وفقًا لما أفاد به شهود عيان ومصادر محلية.
وقالت المصادر إن تبادل إطلاق النار اندلع داخل المخيم نتيجة خلافات بينية بين الفصائل المسلحة المنتمية للقبائل الداعمة للحلف، على خلفية صراع على امتيازات نقل المشتقات البترولية والدعم القادم من الخارج.
وأكدت المصادر لـ"منبر الإخبار" أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى بن زيلع لتلقي العلاج، في حين لا يزال التوتر يسود أجواء المخيم والمناطق المحيطة به.
ووفق المصدر النقابي الجنوبي، تصاعدت حدة الخلافات بين قبائل الجوابر والحموم من جهة، وبين الحموم والعصارنة من جهة أخرى، وسط مخاوف من انفجار مواجهات أوسع قد تهدد الاستقرار النسبي في المنطقة.
ويأتي هذا التوتر في وقت تشهد فيه محافظة حضرموت تحركات متعددة الأطراف بشأن تقاسم النفوذ السياسي والعسكري، بالإضافة إلى صراع على عوائد النفط والدعم الإنساني، في ظل غياب سلطة موحدة قادرة على ضبط الأمن.
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