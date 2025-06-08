شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحديات...طيران اليمنية يفاجئ أبناء الوطن بهدية العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بشرى سارة للمسافرين والمنتسبين على حدٍ سواء، كشف الكابتن ناصر عن إتمام صفقة شراء طائرة جديدة من طراز “إيرباص A320″، من المتوقع أن تنضم إلى الأسطول خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يعزز القدرة التشغيلية للشركة ويسهم في تحسين خدمات النقل الجوي المحلي والدولي.



كما أعلن عن افتتاح مبنى جديد للشركة في القاهرة، عاصمة جمهورية مصر العربية، كأصلٍ إضافي يُضاف إلى أصول “اليمنية”، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز التواجد الإقليمي وتسهيل عمليات الربط بين اليمن والدول الشقيقة.أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تعمل على افتتاح خطوط جوية جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، في إطار سعيها لتعزيز شبكة رحلاتها وخدمة المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج، “من المهرة إلى صعدة”.



نوّه الكابتن ناصر بالجهود الجبارة التي يبذلها منتسبو الشركة للحفاظ على مكانة “اليمنية” كصرح اقتصادي وطني وسفيرٍ طائرٍ لليمن، رغم كل التحديات. واختتم رسالته بدعوة الله أن يمنّ عليهم بالتوفيق، وأن يعيد العيد على الجميع بالخير واليمن والبركات.



خلفية:

تأسست الخطوط الجوية اليمنية عام 1961، وتعتبر الناقل الوطني لليمن. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحديات كبيرة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية، إلا أن الشركة تواصل جهودها لإعادة تأهيل أسطولها وتوسيع خدماتها.