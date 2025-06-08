شكرا لبحثكم عن خبر عدن..الوكيل النوبة يُنفّذ زيارات عيدية للجرحى المقعدين في منازلهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفّذ وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي ناصر النوبة، اليوم، زيارة عيدية لعدد من الجرحى المقعدين في منازلهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وخلال الزيارة، نقل الوكيل النوبة تحيات وتهاني القيادة السياسية والحكومة وقيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن، مشيدًا بالتضحيات العظيمة التي قدّمها الجرحى في سبيل الوطن والدفاع عن مكتسباته.

وأكد النوبة حرص السلطة المحلية في العاصمة عدن وعلى رأسهم معالي وزير الدولة محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس على الاهتمام بملف الجرحى وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المستحقة لهم، باعتبارهم رموزًا للفداء والتضحية، مشددًا على أهمية استمرار التواصل مع هذه الشريحة والوقوف إلى جانبها.

وأكد النوبة أن هذه الزيارات تأتي تجسيدًا لمبدأ الوفاء لتضحيات الجرحى، وتقديرًا لما بذلوه من أجل الدفاع عن سيادة الوطن ، لافتًا إلى أن السلطة المحلية تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص على تحسين مستوى الخدمات المقدّمة لهم.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي والطبي للجرحى وذويهم، بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والجهات الداعمة، بهدف إدماجهم بشكل أفضل في المجتمع وتحسين جودة حياتهم.

كما طالب الوكيل النوبة كلا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس الوزراء بتنفيذ وعودهم بشأن استكمال علاج الجرحى الذين بحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجهم بشكل عاجل..بحسب الكشوفات التي تم تسليمها لهم مسبقا..

من جانبهم، عبّر الجرحى عن امتنانهم لهذه اللفتة الإنسانية والاهتمام المستمر من قيادة المحافظة، مؤكدين تمسكهم بالثوابت الوطنية رغم المعاناة اليومية التي يعيشونها.