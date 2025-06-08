شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي الجوبي: نعيش هذه الايام "نفخة الثور"! وهذا ما سيحدث بعد شهر!. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني احمد الجوبي موعد انتهاء موسم (الجحر) الذي تعيشه اليمن حاليا ويمتاز بالشمس الحارقة والجفاف مع ندرة الامطار والحرارة العالية.
وقال الفلكي احمد الجوبي في منشور له اليوم نعيش هذه الايام نفخة الثور. .. هذا وقد ذهب من القيظ (الجحر) شهر والباقي شهر حيث ينتهي يوم ٢٠٢٥/٧/٥ ومن بعد ذلك يبدأ موسم الخريف.
واوضح ان : القيظ (الجحر) مدته ٦٠ يوما أوجده الله للحراثة والمذراة .. وقد تتخلله أمطار ومنخفضات جوية وما حدث من امطار - الايام الماضية - مصحوبة بحبات البرد هي أمطار كامة الجحر.
واستشهدا حول هذا الموسم ذو الحرارة العالية بالمثل اليمني يقول : "والجحر شهرين لو تنز البحرين" ومعناه أنه لابد من الحرارة العالية في هذه الايام على اليمن حتى لو يصير ماء البحار بخارا
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