شكرا لقرائتكم خبر عن في نهائي دوري الأمم الأوروبية...قمة نارية بين إسبانيا والبرتغال اليوم.. توقيت المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء الأحد 8 يونيو 2025 إلى ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره البرتغالي في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، في مباراة مرتقبة تجمع بين الخبرة والموهبة، بين الأسطورة كريستيانو رونالدو والنجم الصاعد لامين يامال.

إسبانيا ضد البرتغال: معركة الأجيال على اللقب الأوروبي

يشهد هذا النهائي المرتقب صراعًا كرويًا مميزًا يجمع بين عملاقين من شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث يسعى المنتخب الإسباني لتحقيق ثالث ألقابه خلال عامين، بعد تتويجه ببطولة دوري الأمم 2023 ويورو 2024، بينما تطمح البرتغال لاستعادة المجد الأوروبي بعد لقب 2019.

لامين يامال، النجم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، يقود هجوم إسبانيا إلى جانب زميله المتألق نيكو ويليامز، حيث قدّما أداءً لافتًا في البطولة. وسجل يامال هدفين حاسمين في مباراة نصف النهائي ضد فرنسا، ليقود فريقه إلى فوز مثير بنتيجة 5-4.

من جهته، لا يزال كريستيانو رونالدو يكتب التاريخ، بعدما سجّل هدف الفوز الحاسم في مرمى ألمانيا، رافعًا رصيده إلى 137 هدفًا دوليًا في 220 مباراة. وتدور تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت هذه المواجهة ستكون آخر ظهور له في بطولة كبرى.

تصريحات نارية قبل القمة المرتقبة

عبّر يامال عن سعادته بخوض النهائي قائلاً:

"أواجه أسطورة ألهم أجيالاً. سأبذل كل جهدي للفوز".

أما رونالدو، فطالب بعدم الضغط على الشاب الواعد، مؤكدًا:

"يمتلك موهبة استثنائية، وكل ما يحتاجه هو الوقت والخبرة".

المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي أثنى على يامال، واصفًا إياه بأنه "يمتلك لمسة سحرية"، بينما أشاد برناردو سيلفا بروح رونالدو الاحترافية قائلاً: "لا يزال يتدرب وكأنه في بداية مسيرته، وهذا ما يجعله استثنائيًا".

تاريخ المواجهات: تفوق إسباني وصراع إيبيري مشوق

بدأت المواجهات بين إسبانيا والبرتغال عام 1921، وشهدت 40 مباراة رسمية وودية، تفوّقت فيها إسبانيا بـ17 انتصارًا مقابل 6 للبرتغال، بينما انتهت 17 مباراة بالتعادل.

في البطولات الكبرى:

كأس العالم: 4 مواجهات – فوزان لإسبانيا وتعادلان.

يورو: 3 مباريات – فوز لكل منتخب وتعادل.

دوري الأمم الأوروبية قبل نهائي 2025: 3 تعادلات وفوز واحد لإسبانيا.

أبرز اللقاءات:

ثمن نهائي مونديال 2010: فوز إسبانيا بهدف فيا.

نصف نهائي يورو 2012: فوز إسبانيا بركلات الترجيح.

كأس العالم 2018: تعادل 3-3 بهاتريك تاريخي لرونالدو.

توقيت المباراة والقنوات الناقلة

موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية: الأحد 8 يونيو 2025 – الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الملعب: أليانز أرينا – ميونخ.

الحكم: السويسري ساندرو شارر.

البث المباشر: قناة beIN Sports 1، تعليق علي سعيد الكعبي.

مباراة تحديد المركز الثالث

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، تقام مباراة تحديد المركز الثالث بين فرنسا وألمانيا في شتوتغارت، وسط غيابات مؤثرة في صفوف المنتخب الفرنسي أبرزها عثمان ديمبيلي وبرادلي باركولا وكليمان لانغليه.

هل تكون نهاية كريستيانو رونالدو أم انطلاقة أسطورية لامين يامال؟

يحمل نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 طابعًا خاصًا، إذ قد يشهد إسدال الستار على المسيرة الدولية لأحد أعظم لاعبي كرة القدم، في الوقت ذاته الذي تتفتح فيه موهبة يامال في سماء النجومية.

في سهرة كروية لا تُفوّت، تكتب ميونخ فصلًا جديدًا في قصة الصراع الأبدي بين إسبانيا والبرتغال، ويُرسم خلالها مستقبل البطولة الأوروبية القادمة.