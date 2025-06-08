شكرا لبحثكم عن خبر بدعم من مبادرة "عُليا" الإنسانية..مبادرة الإعلامي العبيدي توزع ألف وجبة غذائية على مستشفيات عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
نفذت مبادرة الإعلامي العبيدي، وبدعم كريم من مبادرة "عُليا" الإنسانية، خلال عيد الاضحى، حملة لتوزيع ألف وجبة غذائية على عدد من مستشفيات العاصمة عدن.
وشملت الحملة مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، والصداقة، والجمهورية، حيث تم توزيع وجبات الزربيان على المرضى، والطواقم الطبية، وعدد من المحتاجين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناتهم ودعمهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد.
ولاقت هذه المبادرة استحساناً واسعاً من قِبل المستفيدين، لما تحمله من روح إنسانية وتكافلية، تعكس أهمية الدعم المجتمعي في تعزيز التكافل بين المواطنين.
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