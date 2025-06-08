شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف بالصورة عن مشهد جميل حصل ظهر اليوم في عدن شاهد ما قاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والإعلامي اليمني فتحي بن لزرق عن مشهد جميل حصل ظهر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن لزرق عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ظهر اليوم لفت نظري هذا المشهد الجميل.. في قلب عدن وتحت شمسها الحارّة، واضاف : تعطلت سيارة أسرة زائرة من صنعاء، وتابع : وما إن توقف الزمن بهم، حتى تقدّم جنود من الحزام الأمني بكل شهامة ومدّوا أيديهم للمساعدة. والاخير قدم بن لزرق التحية والتقدير وقال تحية لجنود نقطة فندق عدن ♥️

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