شكرا لقرائتكم خبر عن قوات امنية تختطف الشماليين من الشوارع وتقوم بأخذ قاتهم بالقوة واعطائه للقائد(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مواطنون عن جريمة عنصرية يقوم بها امن شبوة في عتق.



وقال مواطنون:صباح السبت قام جندي يبدو انه من الامن العام باخذ قات على طفل شمالي وبعد ان طلب منه المارة ان يتركه رد بالقول لازم اخذ القات عليه

واضافوا:طلبنا من ان يسجن الطفل ان كان مخالف الا انه رفض وقال بان هذا القات تخزينته والقائد واخذ ٦ حبات قات ب٣٦ الف .

واختتموا:قام اثنين جنود بملاحقة معاق شمالي وقاموا بنهب مابحوزته من قات دون اي سبب.