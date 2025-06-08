شكرا لقرائتكم خبر عن قوات امنية تختطف الشماليين من الشوارع وتقوم بأخذ قاتهم بالقوة واعطائه للقائد(صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مواطنون عن جريمة عنصرية يقوم بها امن شبوة في عتق.
وقال مواطنون:صباح السبت قام جندي يبدو انه من الامن العام باخذ قات على طفل شمالي وبعد ان طلب منه المارة ان يتركه رد بالقول لازم اخذ القات عليه
واضافوا:طلبنا من ان يسجن الطفل ان كان مخالف الا انه رفض وقال بان هذا القات تخزينته والقائد واخذ ٦ حبات قات ب٣٦ الف .
واختتموا:قام اثنين جنود بملاحقة معاق شمالي وقاموا بنهب مابحوزته من قات دون اي سبب.
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