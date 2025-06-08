شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع بقناة اماراتية:الانفصال انتهاء للأبد وهذا هدف شعارات الانفصال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الاعلامي عادل اليافعي:طيب وطالما عدن اصبحت قبلة الشعب اليمني من المهرة إلى صعدة ومركز الجمهورية ورجالها وحامية الوحدة اليمنية والمدافعة عنها فلماذا لا تولونها اهتمام وتعطونها رعاية حتى يشعر أهلها بقيمتهم كبشر لهم حقوق يجب ان يتحصلوا عليها وأقلها الكهرباء .

واضاف:لا تكرروا اخطاء من سبقكم فتندمون إذا خرجت عليكم ثورة حقوق وتطمنوا بالنسبة للانفصال فقد انتهى للأبد وما تسمعونه من نغمات هنا وهناك عن استعادة الجنوب فانما هي شعارات للتكسب كشعارات الحوثي ..الموز لأمريكا واللوز لإسرائيل …

اعطوا عدن حقها كما تستحق وحرام ما يجري لها .

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