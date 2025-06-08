شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور رسمي للفريق علي محسن الأحمر في فعالية ترأسها ولي العهد السعودي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهر نائب رئيس الجمهورية السابق، الفريق علي محسن الأحمر، يوم الأحد في حفل استقبالٍ أقامه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لضيوف خادم الحرمين الشريفين، ورؤساء وفود الحج، وكبار الضيوف، وذلك في مكة المكرمة.
وأظهر حفل الاستقبال الذي أقامه ولي العهد السعودي، حضور الفريق الأحمر إلى جانب كبار المشاركين في حج هذا العام.
ويُعدّ هذا أول ظهور للفريق الأحمر في مناسبة رسمية في السعودية منذ إعلان الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي نقل صلاحياته، وصلاحيات نائبه، إلى مجلس القيادة الرئاسي في 22 أبريل الماضي.
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