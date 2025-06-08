شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم تنظيم "القاعدة" في اليمن يهدد ترامب وماسك وآخرين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد زعيم جناح تنظيم "القاعدة" في اليمن سعد بن عاطف العولقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك بسبب حرب إسرائيل في غزة

يأتي ذلك في أول رسالة مصورة له منذ تولى قيادة التنظيم في اليمن العام الماضي. وتضمنت رسالة العولقي، التي استمرت لنصف ساعة ونشرها أنصار تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية، دعوات للذئاب المنفردة "لاغتيال قادة في المنطقة بسبب الحرب التي دمرت غزة".

وظهرت في مقطع خطاب العولقي صور لترامب وماسك ونائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، كما تضمن صورا لشعارات شركات ماسك، ومن بينها شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وأضاف العولقي: "ليست هناك خطوط حمراء بعد ما حدث ويحدث لشعبنا في غزة. المعاملة بالمثل باتت مشروعة".

المصدر: أسوشيتد برس