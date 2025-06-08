شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كان رد الرئيس الأمريكي...مراسل يسأل "ترامب": ما رأيك في إيلون ماسك؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حجم اهتمامه برجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، مؤكداً أن انشغاله بملفات أخرى.
ووجه مراسل سؤالا ل "ترامب" قائلا: "ما رأيك في إيلون ماسك؟".
ورد ترامب قائلا: "بصراحة، كنت مشغولاً جداً بالعمل على ملفات الصين، وروسيا، وإيران، وأشياء كثيرة أخرى. لم أكن أفكر في إيلون. أتمنى له التوفيق.".
وكان ماسك قد اعترض بشدة على مشروع القانون الشامل الذي يتبناه ترامب، في إطار تصاعد التوتر بين الطرفين بعد علاقة سياسية كانت توصف بالوثيقة، خاصة خلال الحملة الانتخابية الماضية.
ويأتي الخلاف الحالي على خلفية سياسية وشخصية متشابكة، في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الدفع نحو تمرير التشريع الاقتصادي الجديد، فيما يتزايد الضغط على ماسك نتيجة التوترات السياسية وتأثيرها على شركاته، خصوصاً "تسلا".
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