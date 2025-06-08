شكرا لقرائتكم خبر عن عقب هروبه إلى عدن...القبض على قاتل ضيفه في الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة عدن، القبض على متهم بجريمة قتل مواطن عقب استقباله في منزله بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وقال مصدر أمني إن شرطة التواهي، قبضت على متهم بجريمة قتل المواطن علي أحمد سيف في مديرية الازارق بمحافظة الضالع وذلك عقب هروبه إلى عدن بعد ارتكاب الجريمة.

وأشارت المصادر إلى أن شرطة التواهي قامت بمداهمة المنزل الموجود فيه المتهم والقبض عليه، وتم فتح محظر للتحقيق معه وفور استكمال التحقيقات سيتم تحويله إلى شرطة الضالع لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للنظام والقانون.

وجاءت عملية القبض على الجاني، بعد يومين من ارتكاب جريمته في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، حيث أقدم الشاب على قتل ضيفه بطريقة بشعة قبل أن يقوم بدفنه قرب منزله، في حادثة أثارت صدمة واستياءً واسعاً في أوساط المجتمع المحلي.