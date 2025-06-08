شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تعلن عن 4 خيارات لتسيير رحلات من مطار صنعاء"أبرزها الاتفاق مع اليمنية في عدن " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، عن أربعة مقترحات لإعادة تشغيل مطار صنعاء، واستئناف الرحلات الجوية عبره، بعد تدمير كافة طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، بغارات إسرائيلية.

وقال منتحل صفة مدير مطار صنعاء، المعين من قبل المليشيات الحوثية، خالد الشايف، إن هناك (ثلاثة) مقترحات لتوفير طائرات وتسيير رحلات عبر مطار صنعاء، أولها "استئجار طائرات"، وثانيها "شراء طائرات"، أو السماح لبعض الشركات بتسيير رحلات عبر مطار صنعاء،

وأشار الشايف، إلى وجود مقترح الرابع، وهو الاتفاق مع شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، لتسيير رحلات، عبر مطار صنعاء، من خلال طائراتها الثلاث المتبقية من الأسطول الجوي.

وقبل أيام تعرضت آخر طائرة من الطائرات الأربع، المختطفة لدى مليشيا الحوثي، والتابعة للخطوط الجوية اليمنية، لغارة جوية أدت إلى تدميرها، بعد تدمير ثلاث طائرات أخرى، قبل ذلك بأسابيع.