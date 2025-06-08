شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كم تبلغ كلفة الحج لليمني... تعرّف على تكلفة الحج في الدول العربية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتمنى المسلمون أداء فريضة الحج التي كلف الله بها من استطاع إليه سبيلا لمشقتها ماليًا وربما من جوانب أخرى، وفي هذا العام يؤدي 1.6 مليون شخص الفريضة. وفي هذه الأثناء بدا مشهد إيماني مهيب مع توافد الحجيج إلى صعيد عرفات تغمرهم المشاعر الإيمانية لأداء الركن الأعظم لفريضة الحج.

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بأول أيام العيد t وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه خلال عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات "اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية"

وارتفعت أسعار رحلات الحج في بعض الدول العربية خلال العام الجاري مع زيادة أسعار تذاكر الطيران وتراجع العديد من العملات أمام الدولار، في حين أبقت دول عربية على كلفة الحج مع تحملها الزيادة في الكلفة.

وتتباين تكاليف الحج في بعض الدول العربية، وفق ما أظهرته متابعة مراسلي الجزيرة نت والتي جاءت كالتالي فيما يلي: مصر متوسط كلفة الحج: 8893 دولارا.

شهدت أسعار الحج في مصر، سواء السياحي (الخاص) أو القرعة والجمعيات (حكومي، أهلي) قفزة كبيرة تراوحت بين 25% و60% على الرغم من تراجع التضخم من مستوى 33% العام الماضي إلى أقل من 17% حاليا.

ولم تتوقف الزيادة عند هذا الحد، بل تبعتها أسعار تذاكر الطيران التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 100% هذا العام، وفقا لمواقع محلية. إعلان ورغم هذه الزيادات الحادة التي تُثقل كاهل الحجاج، إلا أن الموسم الحالي تميز بانضباط كبير في التنظيم، على عكس العام الماضي الذي شهد مخالفات جسيمة ووقوع آلاف الحجاج فريسة لـ"سماسرة الحج".

حجاج يتسلقون جبل الرحمة في صعيد عرفات (رويترز) ويقول محمد إسماعيل صاحب شركة سياحة بمحافظة الجيزة (ضمن نطاق القاهرة الكبرى) لمراسل الجزيرة نت محمد عبد الله: "زادت أسعار الحج بنسب كبيرة هذا العام سواء للحكومي أو الخاص، وبلغت أسعار تذاكر الطيران نحو 100 ألف جنيه (حوالي ألفي دولار) وهو أمر غير مبرر أو مقبول".

وبشأن كلفة الحج من دون تذاكر الطيران كانت كالآتي: متوسط الحج السياحي 550 ألف جنيه (11 ألف دولار) متوسط الحج الاقتصادي 275 ألف جنيه (5537 دولارا) تراوح حج الجمعيات الأهلية بين 395 ألف جنيه (8 آلاف دولار) و240 ألف جنيه (4832 دولارا).

إضافة تذكرة طيران تتراوح بين (1100 دولار وألفيْ دولار) لكافة برامج السياحة. وتبلغ حصة مصر الرسمية من تأشيرات الحج هذا العام 78 ألفا و500 تأشيرة، تتوزع بين وزارات السياحة والداخلية والتضامن، وتستحوذ وزارة السياحة على النصيب الأكبر بواقع 36 ألف تأشيرة.

ويقول عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، علي غنيم إن "جهود الحكومة المصرية نجحت هذا العام في فرض انضباط كبير على تنظيم الحج السياحي، واستطاعت منع تلاعب بعض شركات السياحة أو موظفيها بالحجاج بأساليب غير شرعية وبيعهم أوهامًا زائفة".

وأضاف لمراسل الجزيرة نت أن هذه الإجراءات أسهمت بشكل فعال في القضاء على ظاهرة سماسرة الحج السياحي غير الشرعيين، الذين تسببوا في فوضى عارمة وارتكبوا مخالفات صارخة في تنظيم الرحلات العام الماضي، مما أدى إلى وفيات وملاحقات لبعض الحجاج، وخسارة آخرين لأموالهم. وأوضح غنيم أن العام الحالي شهد إقرار عقوبات وغرامات غير مسبوقة، فرضتها وزارتا السياحة المصرية والحج السعودية على الشركات المنظمة التي ستخالف تطبيق برامج الحج لهذا العام. فلسطين متوسط كلفة الحج: 5030 دولارا.

عدد حجاج فلسطين لعام 2025: 6600 منهم 1350 من الغزيين المقيمين في مصر و5250 من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة. رسوم الحج: تتراوح بين 3320 دينارا أردنيا (4680 دولارا) و3817 دينارا (5380 دولارا).

ويعاني الفلسطينيون حصارا وحربا إسرائيلية مدمرة منعتهم من الخروج لأداء فريضة الحج وسط دعوات دولية لوقف إراقة الدماء ووقف إطلاق النار. إعلان وعلى صعيد مستويات الأسعار خلال أبريل/نيسان سجلت أسعار المستهلك ارتفاعًا حادًا في قطاع غزة بنسبة 75.59% مقارنة بشهر مارس/آذار2025، كما سجل المؤشر ارتفاعًا في القدس بنسبة 0.24%، بينما سجل الرقم القياسي انخفاضًا مقداره 0.13% في الضفة الغربية.

وعلى أساس سنوي، ذكر تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نهاية 2024 أن نقصا حادا في السلع التي تدخل إلى قطاع غزة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على القطاع، وما نتج عنه من تداعيات على الضفة الغربية، إضافة إلى تأثر فلسطين بالوضع الإقليمي، أدى، بشكل أساسي، إلى ارتفاع حاد في مستوى الأسعار في قطاع غزة بأكثر من 227%، ترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المستهلك في الضفة الغربية بحوالي 3%.

الأردن متوسط كلفة الحج: 4613 دولارا. حصة الأردن من عدد الحجيج: 8 آلاف حاج. عدد المسجّلين لأداء الفريضة: 29 ألفا. كلفة الحج: للطيران: بين 2999 إلى 3737 دينارا (4235 دولارا – 5278 دولارا). برًّا: بين 2795-3132 دينارا ( 3947 دولارا – 4423 دولارا).

حسب أرقام رسمية، انخفضت كلفة الحج لهذا العام للحاج الأردني تقريبًا 100 دولار عن العام الفائت 2024. السعودية متوسط كلفة الحج: 2834 دولارًا. أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن 4 باقات رئيسية لحجاج الداخل: الباقة الأولى – مخيمات مطورة: 10 آلاف و366 ريالا سعوديا (2765 دولارًا). الباقة الثانية – مخيمات الضيافة: 8092 ريالا (حوالي 2160 دولارًا). الباقة الثالثة – الأبراج الستة: 13 ألفا و150 ريالا (حوالي 3508 دولارات). الباقة الرابعة – أبراج كدانة الوادي: 12 ألفا و537 ريالًا سعوديًا (3338 دولارًا).

الكويت متوسط كلفة الحج: 32 ألفًا و200 دولار. في الكويت تتراوح تكلفة الحج بين 1650 دينارا (حوالي 5400 دولار) للفئة "ج" و18 ألف دينار (حوالي 59 ألف دولار) للغرفة المفردة في الفئة "أ" بارتفاع طفيف عن العام الماضي.

قطر متوسط كلفة الحج: 15 ألفًا و770 دولارًا. تتراوح أسعار باقات الحج لعام 2025 في قطر بين 30 ألف ريال (8228 دولارا) و85 ألف ريال (23 ألفًا و313 دولارا)، بناءً على مستوى الخدمات المقدمة بارتفاع ألفيْ ريال (548 دولارا) في الحد الأدنى للحج عن العام الماضي.

سلطنة عُمان متوسط كلفة الحج: 4493 دولارًا. وفي سلطنة عمان يبلغ متوسط تكلفة الحج بالسفر جوًا حوالي 2137 ريالا (5557 دولارا)، وتشمل الخدمة تذاكر الطيران والإقامة في فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، والمواصلات الداخلية، والإعاشة. أما كلفة الحج بالسفر برًا فتبلغ 1319 ريالا (3430 دولارا)، وتشمل الخدمة النقل البري والإقامة والمواصلات الداخلية والإعاشة.

الإمارات متوسط كلفة الحج: 5635 دولارًا. تتراوح كلفة الحج في الإمارات بين 16 ألفا و900 درهم (4601 دولار) وتصل إلى 24 ألفا و500 درهم (6670 دولارا)، وذلك حسب نوع الغرفة والخدمات المقدمة.

وتغطي هذه الكلفة عادة تذاكر الطيران والإقامة في فنادق قريبة من الحرمين الشريفين والمواصلات الداخلية في السعودية والإعاشة والخدمات اللوجستية الأخرى. البحرين متوسط كلفة الحج: 5835 دولارًا.

تتفاوت تكاليف الحج في البحرين لعام 2025 بشكل ملحوظ، حيث قدمت الحملات باقات متنوعة تبدأ الأسعار من حوالي 1400 دينار بحريني (3713 دولارا) للباقات الاقتصادية، وتصل إلى 9 آلاف دينار (23873) للباقات الفاخرة التي تشمل خدمات متميزة مثل الإقامة في فنادق 5 نجوم ومخيمات خاصة. الباقات الاقتصادية: تبدأ من 1400 دينار (3713 دولارا)، وتشمل الإقامة في غرف رباعية أو ثلاثية، مع خدمات أساسية.

الباقات المتوسطة: تتراوح بين 1900 (5039 دولارا) و3 آلاف دينار (7957 دولارا)، وتشمل غرفا ثنائية أو ثلاثية، مع خدمات محسّنة. الباقات الفاخرة "في آي بي" (VIP): تبدأ من 6 آلاف دينار (15ألفًا و915 دولارا) وتصل إلى 9 آلاف دينار (23 ألفًا و873 دولارا)، وتشمل غرفا فردية أو ثنائية في فنادق 5 نجوم، ومخيمات خاصة، وخدمات متميزة.

تونس متوسط كلفة الحج: 7 آلاف دولار. حددت وزارة الشؤون الدينية التونسية كلفة الحج بـ20 ألفا و700 دينار تونسي (7 آلاف دولار). الحصة المخصصة لتونس من تأشيرات الحجاج: 11 ألف حاج، وفق مراسل الجزيرة نت خميس بن بريك.

بلغت نسبة التضخم في أبريل/نيسان الماضي 5.6% بتراجع طفيف مقابل شهر مارس/آذار الذي سجّل 5.9%، وبلغت النسبة نحو 7% في سنة 2024، لكن حسب خبراء الاقتصاد لا يعكس هذا التراجع الطفيف معاناة التونسيين مع غلاء الأسعار التي تبقى مرتفعة بشكل كبير على أرض الواقع. الجزائر متوسط كلفة الحج: 6385 دولارا.

أبقت الجزائر هذا العام على كلفة الحج مثل العام الماضي أي عند 840 ألف دينار (6385 دولارا و20 سنتًا)، وتشمل تذكرة السفر والنقل والإقامة، على أن تتحمل الدول زيادات مقررة في تكاليف الحج.

عدد الحجاج الجزائريين 2025: 41 ألفا و300 حاج وحاجة. وعقب انتهاء قرعة الحج الرسمية، تم إجراء أخرى استثنائية، بعدما أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تخصيص ألفيْ تأشيرة حج للبالغين من العمر 70 عاما فما فوق، والذين سجّلوا في قرعة الحج 10 مرات أو أكثر لتمكين كبار السن من أداء فريضة الحج، خاصة أولئك الذين لم يحالفهم الحظ في القرعات السابقة.

وتراجعت معدلات التضخم بصورة واضحة خلال عام 2024 إلى 4% من 9.3% في 2023، وفق آخر تقرير صادر عن البنك الدولي. وتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم إلى 3.7% خلال عام 2025. ولم تصدر أرقام التضخم لعام 2025 بعد.

يبلغ عدد الحجاج هذا العام 1.6 مليون حاج (رويترز) العراق متوسط كلفة الحج: 3850 دولارا. تتراوح كلفة أداء فريضة الحج للمواطن العراقي بين 3450 دولارا و 3500 دولار للسفر برًا. تتراوح تكلفة السفر جوًا بين 4200 دولار و5 آلاف دولار. يُعزى هذا التفاوت في التكاليف إلى نوع وسيلة النقل (جوي أو بري) وسرعة حجز رحلات العودة.

وقال المستشار الحكومي علاء الفهد، لمراسل الجزيرة نت فارس الخيام إن حصة العراق الإجمالية من الحجاج لعام 2025 بلغت 39 ألفًا و690 حاجا من بينهم المرشدون والمتعهدون والإداريون والأطباء. وأفاد الفهد بأن أكثر من 60% من إجمالي الحجاج العراقيين فضلوا الانتقال لأداء المناسك جوا.

وتابع "تكفلت هيئة الحج العراقية بتوزيع مبالغ الهدي من مواردها الخاصة على جميع الحجاج العراقيين، مؤكدا أن مستوى الإقامة والطعام موحد لجميع الحجاج، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية والأدوية مجانا لكافة الحجاج".

ليبيا متوسط كلفة الحج: 7500 دولار تتراوح كلفة الحج لليبيين بين 7 آلاف و8 آلاف دولار، وتتكفل حكومة الوحدة الوطنية بمصاريف الحجاج للعام الرابع على التوالي، وفق قول المدير التنفيذي لهيئة شؤون الحج والعمرة.

وبلغ عدد الحجاج الليبيين لهذا العام 7887 حاجا، حسبما نقلت مراسلة الجزيرة نت رشا الدرسي عن مدير المكتب الإعلامي لهيئة شؤون الحج والعمرة، حاتم الألفي. في أبريل/نيسان الماضي خفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 5.56 من 4.83 دينارات مقابل الدولار.

سوريا متوسط كلفة الحج: 4900 دولار. تبلغ كلفة الحج في سوريا 4900 دولار وتشمل كافة الخدمات حسبما قالت مصادر متعددة لمراسلة الجزيرة نت شام السبسي.

ويبلغ عدد الحجيج من سوريا هذا العام 22 ألفا و500 حاج، وفق قول مصدر رسمي لمراسلة الجزيرة نت. وبلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من فبراير/شباط 2024 حتى يناير/كانون الثاني 2025 ما معدله 46.7%، وهو أدنى من المعدل 119.7% المحسوب خلال الفترة نفسها للعام السابق.

تتباين كلفة الحج في الدول العربية وفق عوامل متعددة (رويترز) المغرب متوسط كلفة الحج: 9150 دولارا. تبلغ كلفة الحج ضمن التنظيم الرسمي الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 63 ألفا و770 درهما (6900 دولار)، أما الشركات (الوكالات) فتنظم رحلات بمقابل يتراوح بين 70 ألفا و 140 ألف درهم (ما بين 7600 و15 ألفا و200 دولار)، وفق مراسلة الجزيرة نت سناء القويطي.

وبلغ عدد الحجاج المغاربة لهذا الموسم 34 ألف حاج، منهم 22 ألفًا و500 حاج بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و11 ألفا و500 بتنظيم وكالات السفر السياحية.

ويرافق حجاجَ التنظيم الرسمي بعثة من 462 مرافقا، بمعدل مرافق لكل 49 حاجا في مختلف المراحل، فيما تضم البعثة الإدارية 165 عضوا، يشرفون على التنظيم والتنسيق مع الجهات السعودية، أما أعضاء البعثة الصحية فعددهم 82 عضوا والبعثة العلمية 24 من علماء وعالمات، والبعثة الإعلامية 12 عضوا.

لبنان متوسط كلفة الحج: 5500 دولار. يبلغ الحد الأدنى لكلفة الحج في لبنان 5 آلاف دولار، فيما يبلغ الحد الأعلى 10 آلاف دولار، وفق قول مراسلة الجزيرة نجية الدهيشي. عدد الحجيج من لبنان: 6 آلاف شخص.

السودان متوسط كلفة الحج: 5473 دولارًا. بلغ عدد حجاج هذا العام من السودان 11 ألفا و500 وهو الأعلى منذ كورونا، حسبما أفاد المجلس الأعلى للحج والعُمرة بالسودان.

أما كلفة الحج فتختلف حسب الولاية القادم منها الحاج، ويمتد السودان على مسافات شاسعة، لكن بصورة عامة بلغت كلفة الحج للمسافرين عبر البواخر بالبحر 11 مليون و300 ألف جنيه سوداني (5242 دولارا)، بينما بلغت كلفته للمسافرين جوا 12 مليونا و300 جنيه سوداني (5705 دولارات)، وفق سعر البنك لأقل ولاية. اعطمني نص للمقال جديد بطريقة احترافيه