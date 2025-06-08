شكرا لقرائتكم خبر عن اثار موجة غضب في اليمن...شال فاخر بـ 4000دولار "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار شال فاخر يُعرض للبيع بسعر يقارب 4000 دولار في إحدى المتاجر أو الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الانتقادات والاستهجان في الأوساط الشعبية اليمنية، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يعيشها غالبية السكان.

وانتشرت صور للشال عبر عدد من الحسابات والمجموعات، ما فتح المجال لسيل من التعليقات الغاضبة والساخرة في آنٍ واحد، حيث رأى كثيرون أن عرض مثل هذا المنتج بثمن باهظ يتناقض تمامًا مع الواقع الذي يعيشه اليمنيون، والذين يعانون من انهيار العملة، وارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على توفير أبسط مقومات الحياة كالطعام والماء والدواء.

واعتبر ناشطون أن الترويج لمثل هذه السلع الفاخرة يعكس حالة انفصال عن الواقع ، ويُظهر مدى اللامبالاة بمعاناة الشريحة العظمى من المجتمع ، كما يسهم في توسيع هوة الفجوة الاجتماعية بين الطبقات المختلفة. وأشار آخرون إلى أن بيع وترويج مثل هذه السلع لا يمكن أن يستمر إلا في بيئة تفتقر إلى ضوابط اقتصادية واجتماعية واضحة.

وتتزامن هذه الحادثة مع تصاعد التحذيرات من قبل المنظمات الإنسانية من تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن ، حيث يعاني أكثر من 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي ، وتستمر أسعار المواد الأساسية بالارتفاع بشكل يومي.

ودعا نشطاء إلى إعادة النظر في طبيعة الاستهلاك والترويج للمواد الفاخرة في بلد يرزح تحت وطأة الحرب والفساد وانهيار الاقتصاد، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تساهم في زيادة الاحتقان المجتمعي وتوسع من دائرة الاستياء الشعبي.