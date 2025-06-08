شكرا لقرائتكم خبر عن خلال استقبال عيد الأضحى 2025...حركة من محمد بن سلمان تشعل تفاعلا مع أخيه الأمير سلطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب لقطة فيديو رصدته يقبّل يد أحد الحاضرين بمراسم استقبال المهنئين بعيد الأضحى 2025، الجمعة.

ويظهر ولي العهد السعودي وهو يقبّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان، الأمر الذي أثار استحسانا واسعا بين نشطاء وصفوا هذه الحركة بأنها في منتهى الأخلاق والاحترام والتقدير لفارق العمر.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها ولي العهد السعودي، بتقبيل يد أحد إخوته الذين يفوقونه عمرا، إذ برزت لقطة تقبيل الأمير محمد بن سلمان ليد أخيه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال استقبال المهنئين بشهر رمضان العام 2024.

وكان ولي العهد السعودي ونيابة عن الملك سلمان قد استقبل في الديوان الملكي بقصر منى، الجمعة، المهنئين بعيد الأضحى، وكان منهم رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، وعدد من الأمراء والمفتي العام للمملكة، وعدد من العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجي، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج 2025، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في تقرير.