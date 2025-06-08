شكرا لقرائتكم خبر عن خرج من المستشفى ب3 ساعات.. مختل عقليا يقتل 19 شخص داخل مسجد بهذه المحافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بان مختل عقليا بعد خروجه بثلاث ساعات من المستشفى ارتكب جريمة باحدى مديريات رداع البيضاء

واشاروا غلى انه اخذ سلاح وقنابل وخرج من البيت ومر على البقاله القريبه من البيت ولقى صاحب البقاله وواحد صاحبه يتحدثوا واطلق عليهم مخزن رصاص وقتلهم. ومر من عندهم

واضافوا:

وسمع امام الجامع اقام الصلاة لصلاة المغرب. وانتظر لغاية ماقال الامام ضموا الصفوف. وحاذوا بين المناكب.

ودخل الى المسجد واطلاق الرصاص ورمي القنابل وقتل 19 واحد غير المصابين..





كانت هذه تفاصيل خبر خرج من المستشفى ب3 ساعات.. مختل عقليا يقتل 19 شخص داخل مسجد بهذه المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.