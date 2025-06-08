شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لمجزرة مسجد رداع الذي راح ضحيتها عددًا من القتلى والجرحى بينهم طفل"لن تصدق ماتشاهده" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون، مساء السبت، مقطع فيديو يوثق توافد المواطنين لاحد مستشفيات مدينة رداع بعد ان شهدت منطقة قرن الأسد الرياشية في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، مجزرة مروعة حيث أقدم مختل عقليًا على اقتحام مسجد حمة عكوس وفتح النار عشوائيًا على المصلين، موقعًا عددًا من القتلى والجرحى بينهم طفل.



وأكدت مصادر قبلية أن الجاني، الذي يعاني من اضطرابات عقلية مزمنة، غادر مستشفى الأمراض النفسية قبل ثلاث ساعات فقط من ارتكاب الجريمة، ليبدأ بعدها موجة من العنف المسلح.



وبحسب المصادر، توجه القاتل أولًا إلى بقالة المواطن أحمد عبد ربه العجي وأطلق النار عليه وعلى أحد أصدقائه، مما أسفر عن مقتلهما على الفور، قبل أن يتجه مباشرة إلى المسجد المجاور، ويفتح النار على المصلين عقب صلاة المغرب.



الهجوم أسفر عن مقتل المواطن الرياشي وطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، إضافة إلى إصابة نجل المواطن العنسي، وأحد بائعي القات، و16 مصليًا آخرين بجروح متفاوتة، نُقل معظمهم إلى مستشفيات محافظة ذمار لتلقي العلاج، نتيجة خطورة الإصابات.



وأفادت المصادر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني الذي كان يحمل سلاحًا آليًا من نوع “كلاشينكوف”، وتمت مباشرته التحقيقات.



الحادثة أثارت غضبًا واستياءً واسعًا في الأوساط المجتمعية، وسط مطالبات بمحاسبة كل من سهّل تسليم سلاح لشخص مختل عقليًا، وضرورة تشديد الرقابة على المرضى النفسيين لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.



كما حمّل المواطنون الجهات المختصة مسؤولية ما حدث، معتبرين أن ما جرى نتيجة إهمال طبي وأمني فادح، في مجتمع لا يزال يتساهل في التعامل مع قضايا الصحة النفسية وخطورة انتشار السلاح.