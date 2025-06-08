شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بقوات الانتقالي يشن هجوما على قيادات الشرعية والمجلس الرئاسي ويقول إن تربة تعز "تعج بالإرهابيين" (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن أركان قوات الأحزمة الأمنية العميد جلال الربيعي، التابع للمجلس الانتقالي، هجوما حادا ضد قيادات الشرعية والمجلس الرئاسي، متهما ياهم بالتقصير في مواجهة الارهاب.

وقال في كلمة له، إن عدن لا تعاني اليوم من القوات الأمنية، بل من الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، الذي وصفه بـ"كثرة الرؤساء"، وغياب الخدمات.

وانتقد ضعف القيادة السياسية، مشيرا إلى أن الرئيس رشاد العليمي "لا يقدر حتى على تحرير التربة" من الإرهابيين، متهما الشرعية بالتقصير في مواجهة العناصر الإرهابية التي قال إنها متواجدة في التربة بتعز، زاعما أنها مصدر التفجيرات والأحزمة الناسفة التي تهدد عدن.

وقال إن الشرعية "غير موجودة على أرض الواقع". وأضاف أن القيادات جاءت من أجل النهب والمصالح الشخصية، وتسيير أعمال لأسيادهم، أما ما يدور بالمحافظات الجنوبية المحررة أو الشمال لا يهمهم.

وكرر حديثه أن كل القيادات الإرهابية موجودة بالتربة، مخاطبا القيادات الجنوبية المنضوية في إطار الشرعية بموقف "صريح وواضح"، من ذلك، متحدثا عن جاهزية قوات الحزام الأمني لتنفيذ المهام إذا كلفت بذلك، قائلا: "أقسم بالله ما نبقي كلب داخل التربة، لا اخونجي ولا إرهابي ولا غيره".

وأشار إلى معاناة الشعب المتفاقمة، قائلًا: "طفح الكيل بالأمانة"، وانتقد عجز الشرعية عن مواجهة الحوثيين، وقال إن ردنا يقتصر على التنديد وطلب الحماية من التحالف.

رغم قدرة القوات المحلية على التصدي. وكشف عن ضبط عناصر مرتبطة بالشرعية، منهم عقيد قبل أربعة أيام ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء سابقًا، متهمًا إياها بالتواطؤ مع الإرهابيين.

وقال إن الشرعية ما تستطيع تتخاطب مع الحوثي إن عن طريق التحالف مضيفا بالقول: "شوفوا الحوثي ضربنا".

وتابع: الحوثي استهدف عدة أماكن سيادية في عدن والمحافظات الجنوبية، وكان ردنا بالتنديد وطلب التحالف أنه يحمينا.. "نحن قاديرين على حماية انفسنا، لكن قيادة الشرعية في المعاشيق سقفنا محدود".

