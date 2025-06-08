شكرا لقرائتكم خبر عن أموال حوثية مقابل معلومات.. تصاعد الغضب الشعبي في إب بعد هجوم مسلح على نقطة عسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت مليشيا الحوثي على توزيع مبالغ مالية كبيرة في مدينة القاعدة بمحافظة إب، سعياً وراء كشف هوية منفذي هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش تابعة لها في مديرية ذي السفال، وأسفر عن مقتل قائد النقطة وإصابة آخرين.

وقالت مصادر أمنية ، إن الهجوم وقع في منطقة جولة الجعاشن التابعة لحي المحراقة، حيث هاجم مسلحون النقطة الحوثية بوابل من الرصاص، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيا.

وعقب الحادثة، استنفرت المليشيا أجهزتها الأمنية، وبدأت توزيع مبالغ مالية على المخبرين المحليين وعملائها مقابل أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية المنفذين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم جاء كرد فعل على تصاعد الغضب الشعبي في المدينة، لا سيما بعد إفراج الحوثيين عن متهمين بارتكاب جرائم قتل واعتداءات، وهو ما اعتبرته بعض العائلات المحلية استخفافًا بدماء أبنائها.

وأكدت المصادر أن بعض أسر الضحايا قد تكون وراء العملية، في ظل عجز الأجهزة القضائية الخاضعة للحوثيين، ما دفع الأهالي إلى ما وصفوه بـ"العدالة الثأرية".

وتعيش محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين حالة من الانفلات الأمني، وسط ارتفاع معدلات الجريمة وتحول الأجهزة الأمنية إلى أداة قمع بيد المليشيا لتصفية خصومها.