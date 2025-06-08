شكرا لقرائتكم خبر عن الحنشي يقجرها ويؤكد:هذا المسؤول ياخذ حصة عدن من الغاز ويهربه الى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي صالح الحنشي:ومن اراد ان يعرف اين تذهب حصة عدن من الغاز.

قلناها لكم من قبل ونعيدها لكم

الكميات التي تقول شركة الغاز انها ترسلها الى عدن. هي من حيث ترسلها فهي ترسلها لكن ترسلها لسنان

واضاف:

وسنان يخزنها في خزاناته في الفيوش

ماتستلمه عدن من الغاز لايزيد عن20% من الكمية التي يستلمها سنان..

وبعدين سنان اما يبيعها سوق سوداء في عدن. او ينشرها بالليل عبر البحرللقرن الافريقي..

واختتم:

واللي مش مصدق يشكل لجنة وتروح اللجنة وتفتش خزانات سنان في الفيوش

وتشوف كم باتحصل فيها.. وللعلم كل هذا يحصل باتفاق مع ادارة شركة الغاز. لانهم شركاء في المكسب.. هذه هي الحقيقه..

كانت هذه تفاصيل خبر الحنشي يقجرها ويؤكد:هذا المسؤول ياخذ حصة عدن من الغاز ويهربه الى هذه الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.